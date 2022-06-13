Співачка UNDINA випустила пісню "Люди" про кожного українця

Співачка UNDINA презентувала свою музичну роботу "Люди" й зазначила, яка у нас є суперсила. Слухайте нову пісню про нашу націю!

Співачка розповідає, що ми не знаємо що буде завтра, але ми живемо, бо віримо у майбутнє та перемогу, й заради цього зі всіх сил боремося кожний на своєму фронті.

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"Війна увірвалася в наше життя одного дня різко і неочікувано. Зупинивши час і зруйнувавши мрії. Вона відібрала десятки тисяч життів, роз'єднала мільйони сімей та змінила нас назавжди. Ця пісня про кожного українця і про націю в цілому. Про те, як в умовах цієї війни ми стали однією незламною силою, однією душею і тілом. Ми переживаємо біль кожного, як свій власний. Ми радіємо і пишаємося кожним маленьким сміливим кроком. Ми підтримуємо один одного і захищаємо навіть ціною власного життя. Ми, втрачаючи все, віддаємо останнє і робимо неможливе", – прокоментувала UNDINA свою нову пісню.

Слухати пісню UNDINA – Люди:

Слова пісні UNDINA – Люди:

Немає жодного вікна

Яке б вціліло, як ті мрії

Земля здригає у містах

Де дім, де жили, де любили

Без сну молитва на вустах

Тримайся міцно моя мила

Тримай надію, най вона

Тебе одну не полишила

Люди ми люди

Люди ми люди

Люди ми люди

Однакові різні такі усюди

Люди ми люди

Люди ми люди

Люди ми люди

Ми вільні і небо нам мирне буде

Ми стали єдині мов один

Лунає наш голос на різних мовах

Щоб весь світ почув нас зі всіх країн

Бо Україна це символ свободи

Будемо стояти до кінця

Поки не зламаєм ворожі руки

Поки не торкнуся твого лиця

Вони нам заплатять за цю розлуку

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