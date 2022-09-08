Словаччина випустила марку на підтримку України

Пошта Словаччини також доєдналася до загальної тенденції та підтримала філателістичний фронт – випустила марку на знак солідарності з Україною. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Придбати цю марку під назвою "Солідарність з Україною" можна буде від 16 вересня за 0,75 євро у Slovenská pošta.

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Переглянути та придбати марку можна за ЦИМ посиланням.

Понад 90 тисяч українців попросили прихистку у Словаччини, тож словаки точно знають про наш біль та тугу за домом, яку і зобразили на марці", – коментують в Укрпошті.

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