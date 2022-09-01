Дударик кличе на свої традиційні недільні заходи для підтримки військових

У неділю, 4 вересня, об 11:00 в храмі Святого Лазаря відбудеться традиційна літургія, яку співатиме "Дударик", о 12:20 – концерт школи та капели та "благодійна" кава. Під час усіх заходів збиратимуть кошти на чергове авто для ЗСУ, повідомили Дударики.

Дударики дякують усім благодійникам, які вже долучились до заходів на підтримку прихистку святого Лазаря та нашого Воїнства. За шість місяців війни вдалось інвестувати у перемогу понад 1,3 млн гривень.

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Надзвичайною є готовність до благодійної праці цілої спільноти "Дударика", винятковим є неперервне служіння. Нехай збірки не космічні, зате постійні, і це є свідченням, що мета буде досягнута. І наша спільна, велика перемога – це і є сукупність локальних перемог на усіх фронтах", – зазначили хористи.

Хорова капела також запрошує долучитися до збірки коштів на черговий (4-ий) автомобіль для побратимів в ЗСУ. Його вартість становить 3500 фунтів, або 153 тис. грн. Більше за ЦИМ посиланням.

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