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Дуа Ліпа вразила кардинальною зміною іміджу
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Артистка Дуа Ліпа поповнила ряди блондинок. Шанувальники у захваті від нового образу свого кумира!
Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа кардинально змінила імідж – артистка пофарбувала волосся і стала блондинкою.
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Зовсім нещодавно до рядів блондинок приєдналися Міла Куніс, Кендалл Дженнер і Белла Хадід. Тепер настав час і для Дуа Ліпи. Свій новий образ співачка продемонструвала шанувальникам в соціальній мережі Instagram.
"Нова ера! Дякую за терплячість. До скорої зустрічі #DL2", – підписала фото Дуа Ліпа. Відзначимо, що нещодавно волосся освітлив і коханий Дуа Ліпи Анвар Хадід. А сама співачка раніше виглядала ось так:
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