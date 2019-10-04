Дуа Ліпа вразила кардинальною зміною іміджу

Артистка Дуа Ліпа поповнила ряди блондинок. Шанувальники у захваті від нового образу свого кумира!

Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа кардинально змінила імідж – артистка пофарбувала волосся і стала блондинкою.

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Зовсім нещодавно до рядів блондинок приєдналися Міла Куніс, Кендалл Дженнер і Белла Хадід. Тепер настав час і для Дуа Ліпи. Свій новий образ співачка продемонструвала шанувальникам в соціальній мережі Instagram.

"Нова ера! Дякую за терплячість. До скорої зустрічі #DL2", – підписала фото Дуа Ліпа. Відзначимо, що нещодавно волосся освітлив і коханий Дуа Ліпи Анвар Хадід. А сама співачка раніше виглядала ось так:

Дуа Ліпа

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