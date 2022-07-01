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ДСНС попередження про підвищення рівнів води 2-3 липня

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ДСНС попередження про підвищення рівнів води 2-3 липня - фото 1

Через те, що 2-3 липня очікуються дощі, на річках Закарпаття та річках басейну Дністра в Івано-Франківській області може відбутися підвищення рівня води. Читайте далі та дізнайтеся, наскільки підійметься вода!

Очікується, що рівень води підвищиться на 0,2-0,8 м над поточними рівнями. Це не мало б призвести до негативних наслідків.

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В місцях проходження сильних злив очікується:

  • формування значного місцевого та схилового стоку
  • різке підвищення рівнів води на малих водотоках
  • підтоплення понижених ділянок в населених пунктах внаслідок захаращення річищ та водовідвідних канав
  • у гірських районах є загроза формування окремих селевих потоків (II рівень небезпеки – помаранчевий)
ДСНС попередження про підвищення рівнів води 2-3 липня - фото 508663

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