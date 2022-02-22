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Дрю Беррімор святкує 47-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром

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фільми з Дрю Беррімор - фото 1
фільми з Дрю Беррімор

22 лютого відома кіноакторка Дрю Беррімор святкує день народження: їй виповнюється 47 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Дрю Беррімор за одним кадром.

Глядачі люблять фільми з Дрю Беррімор, яка запам'яталася поціновувачам кіно з популярних та культових фільмів 2000-х та 2010-х. Хоча акторка останні роки не активно знімається, її героїні підкорюють одразу ж. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 70 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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