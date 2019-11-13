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Через 9 років: хлопчик кинув в океан пляшку з листом, і отримав відповідь

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Послання у пляшці юного американця знайшли у Франції - фото 1
Послання у пляшці юного американця знайшли у Франції

Американський школяр у далекому 2010 вирішив втілити у реальність сюжет багатьох фільмів та кинув пляшку з посланням в океан. І відповідь справді прийшла! Щоправда, через 9 років.

10-річний школяр зі США Макс Вреденбург у 2010 написав простий лист, закинув його у пляшку та викинув в Атлантичний океан. Хлопець уже й забув про дитячу витівку, адже встиг закінчити школу, вступити до коледжу і навіть перейти на другий курс, коли йому прийшла відповідь.

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Батько Макса розповів, що креативному хлопцеві відповів француз, який нещодавно натрапив на пляшку. З'ясувалось, що пан Дюбуа знайшов послання на французькому побережжі, тож навіть видрукував карту з поміткою, куди ж потрапило послання у відповіді. Виявилось, що плящина пройшла довгий шлях у 6 тисяч кілометрів. Спершу чоловік з Франції не залишив своєї адреси, однак історія набула розголосу в медіа, тому згодом сам зв'язався з юнаком зі США.

Відзначимо, що у своєму листі ще 10-річний Макс попросив будь-кого, хто його прочитає, відповісти, а також розповів про себе. Хлопчик полюбляв яблука, пляж, блакитний колір, тварин, машинки та космос. Звісно ж, у повідомленні була й зворотна адреса.

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Джерело: cnn
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