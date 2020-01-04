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Дружина Усика знялася у пікантній фотосесії: гарячі кадри

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Усик з дружиною - фото 1
Усик з дружиною / vgolos

У мережі з’явились нові фотографії дружини відомого боксера Олександра Усика. Шанувальники у захваті!

Відомий фотограф Альона Сергєєва виклала на свою сторінку в Instagram світлини з нової фотосесії дружини відомого українського боксера Олександра Усика.

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На цих фотографіях Катерина Усик в легкій сукні світло-рожевого кольору сидить у ванній, наповненій водою з густою піною. Також піна на руках в дівчини. "Світлина в шоколадно-карамельних тонах", – так підписала фотосесію Катерини Усик автор фотографій.

Тим часом сам Олександр Усик свій найближчий бій проведе проти британського боксера з зімбабвійським корінням Дерека Чісори. Орієнтовно, цей поєдинок пройде в березні у Великій Британії.

Дружина Усика знялася у пікантній фотосесії: гарячі кадри - фото 378092

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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