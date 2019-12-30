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Дружина Усика спокусила мережу еротичною сукнею

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Усик з дружиною - фото 1
Усик з дружиною / sport

Український боксер Олександр Усик здивував українців незвичайним кадром з коханою. Шанувальники у захваті від пари!

Кохана ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Катерина поділилася новим фото в Іnstagram.

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Боксер із коханою обіймаються на тлі казково прикрашеної новорічної ялинки і він ніжно наближається до спокусливо оголеного плеча Каті, аби поцілувати. Фото ексклюзивної фотосесії опублікувала дружина спортсмена.

"Big love", – підписала романтичне фото дівчина. Олександр Усик вкрай рідко ділитися в соціальних мережах знімками зі своєю сім'єю. Дивлячись на фото, стає зрозумілим, що в родині у спортсмена панує любов і гармонія.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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