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Дружина Усика спокусила мережу еротичною сукнею
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Український боксер Олександр Усик здивував українців незвичайним кадром з коханою. Шанувальники у захваті від пари!
Кохана ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Катерина поділилася новим фото в Іnstagram.
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Боксер із коханою обіймаються на тлі казково прикрашеної новорічної ялинки і він ніжно наближається до спокусливо оголеного плеча Каті, аби поцілувати. Фото ексклюзивної фотосесії опублікувала дружина спортсмена.
"Big love", – підписала романтичне фото дівчина. Олександр Усик вкрай рідко ділитися в соціальних мережах знімками зі своєю сім'єю. Дивлячись на фото, стає зрозумілим, що в родині у спортсмена панує любов і гармонія.
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