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Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото

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Влад Супряга і Даша Савіна - фото 1
Влад Супряга і Даша Савіна

Нападник нашої збірної U-20 Владислав Супряга оформив дубль у фіналі ЧС 2019 і приніс Україні перше в історії золото світової першості. Можливо, нічого б цього не було, якби не подруга гравця Даша Савіна. Ця красуня точно надихнула коханого на подвиги!

19-річний Владислав Супряга став автором чемпіонського дубля, який приніс перемогу українській молодіжці U 20 в матчі з Південною Кореєю. Ми всі раділи тріумфу молодого гравця, але найбільше тішилася цьому його дівчина – Даша Савіна.

Це цікаво: Відео голів і огляд фіналу ЧС УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ

19-річна Даша Савіна є студенткою одного з університетів Києва. Раніше юна красуня займалася спортивно-бальними танцями. Дівчина вже тривалий час зустрічається з форвардом київського "Динамо" Владом Супрягою, який став одним з героєм чемпіонату світу U-20. Даша підтримувала коханого на всіх матчах, тож саме вона стала його головною музою.

Зацініть спільні фото щасливої пари:

Влад Супряга і Даша Савіна - фото 335198

Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335212

Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335200
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335202
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335207

А ось гарячі фото самої Даші Савіної, яка підкорила серце Супряги:

Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335203
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335197
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335205
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335206
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335209
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335211
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335208
Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото - фото 335204

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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