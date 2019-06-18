Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото

Нападник нашої збірної U-20 Владислав Супряга оформив дубль у фіналі ЧС 2019 і приніс Україні перше в історії золото світової першості. Можливо, нічого б цього не було, якби не подруга гравця Даша Савіна. Ця красуня точно надихнула коханого на подвиги!

19-річний Владислав Супряга став автором чемпіонського дубля, який приніс перемогу українській молодіжці U 20 в матчі з Південною Кореєю. Ми всі раділи тріумфу молодого гравця, але найбільше тішилася цьому його дівчина – Даша Савіна.

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19-річна Даша Савіна є студенткою одного з університетів Києва. Раніше юна красуня займалася спортивно-бальними танцями. Дівчина вже тривалий час зустрічається з форвардом київського "Динамо" Владом Супрягою, який став одним з героєм чемпіонату світу U-20. Даша підтримувала коханого на всіх матчах, тож саме вона стала його головною музою.

Зацініть спільні фото щасливої пари:

А ось гарячі фото самої Даші Савіної, яка підкорила серце Супряги:

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