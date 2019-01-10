Британці запідозрили Кейт Міддлтон у четвертій вагітності

У ЗМІ з'явилася інформація, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у четвертий раз стане мамою.

На думку прихильників королівської сім'ї, Кейт Міддлтон стала носити більш вільні речі. Дехто пригадав, що після народження молодшого сина її завжди бачили на публіці в елегантних нарядах, що підкреслювали її фігуру.

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Як стверджують представники видання, букмекери почали приймати ставки на можливе поповнення у родині Кейт і принца Вільяма. Ставка на те, що дружина принца оголосить про очікування ще однієї дитини у 2019 році, становить 2/1. Це переконало британців у високій ймовірності заяви. Якщо у Кейт і принца Вільяма народиться дитина, вона стане шостою у черзі на престол.

Приводом для чуток став і похід Кейт разом з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, своїми дітьми, у дисконтний магазин в грудні. На різдвяний шопінг герцогиня Кембриджська вирушила в звичайній толстовці.

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