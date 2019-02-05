Дружина Тищенка спокушає мережу відвертим бікіні

Спокуслива Алла Барановська, дружина українського ресторатора Миколи Тищенка, показала пікантне фото у бікіні під час релаксу у басейні. Відвертим і естетичним кадром красуня поділилася в Instagram.

Бізнесвумен і екс-модель позувала в басейні з водою ідеального кольору в бікіні і сонячних окулярах. Сам кадр зроблений зверху, що робить його схожим на журнальну картинку. Відомо, що Алла Барановська насолоджується відпочинком у сонячному Таїланді.

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"Розчинилася в емоціях на пару днів", – зізналася Алла, додавши, що відмовилася на цей період від соцмереж і месенджерів.

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