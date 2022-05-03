Дружина Стінга навідалася до українських біженців у Любліні

Зіркове подружжя музиканта Стінга та продюсерки Труді Стайлер активно підтримують український народ не лише словами, а й діями. З-поміж іншого дружина співака навідалася до біженців з України, які зараз зупинилися у Любліні.

Так, Труді Стайлер зустрілася з волонтерами з Help Ukraine Center у Любліні та висловила свою підтримку українцям. Про це стало відомо з допису на сторінці організації в Instagram.

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Дружина Стінга відвідала центр волонтерів, а також провела зустріч із біженцями з України, щоб особисто почути їхні історії та зрозуміти, що необхідно переселенцям.

Є спільний меседж, який я чую від волонтерів і навіть від сімей переміщених осіб: я хочу бути задіяним, хочу бути корисним, я хочу щось робити. В українських людях, яких я зустрічаю тут, так багато боротьби, так багато мужності, так багато можливостей для досягнення мети, – розповіла продюсерка.

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