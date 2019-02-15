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Дружина Миколи Тищенка похвалилася фігурою в купальнику

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Шанувальники Баранівської прийшли у захват від нового соковитого фото - фото 1
Шанувальники Баранівської прийшли у захват від нового соковитого фото / JetSetter

Відомий українських ресторатор і ведучий Микола Тищенко, а також його дружина Алла Барановська продовжують ніжитися під сонцем Таїланду.

На одному з нових фото дружина Тищенка позує в бікіні синього кольору, оригінально декорованому метеликами. Цікаво, що фото було зроблено у ванній кімнаті.

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Fashion-блогер похвалилася, що вже місяць вони з Миколою живуть у тайському селі, де відвикли від цивілізації. Алла постійно ходить в домашніх капцях. А ще дівчина заінтригувала фанів, мовляв, вона взагалі може не надягати купальник, бо їхні сусіди по віллі вже з'їхали. Шанувальники Баранівської прийшли у захват від нового соковитого фото. Чи варто говорити, що багато коментарів пов'язані з гарячою фігурою і пресом блогерки?

Барановська продовжує ніжитися під сонцем Таїланду - фото 307970
Барановська продовжує ніжитися під сонцем Таїланду

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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