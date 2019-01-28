Дружина Макрона здивувала незвичайним зовнішнім виглядом

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона під час перебування в Єгипті з’явилася на публіці в кросівках, що привернуло увагу журналістів.

Бріжит Макрон з'явилася під час офіційного заходу в Єгипті в кросівках. Незвичайний образ перша леді Франції вибрала для відвідування давньоєгипетських храмів.

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65-річна Бріжит Макрон обрала кросівки від бренду Louis Vuitton. Ця пара недоступна для покупки, проте схожі кросівки продаються за ціною у 635 фунтів стерлінгів.

Доповнила свій образ перша леді суворим сірим костюмом і сонцезахисними окулярами.

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