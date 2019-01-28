Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Дружина Макрона здивувала незвичайним зовнішнім виглядом

  • 108
Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон - фото 1
Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон / newsweek

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона під час перебування в Єгипті з’явилася на публіці в кросівках, що привернуло увагу журналістів.

Бріжит Макрон з'явилася під час офіційного заходу в Єгипті в кросівках. Незвичайний образ перша леді Франції вибрала для відвідування давньоєгипетських храмів.

І ще: Надю Дорофєєву розкритикували через зміну іміджу

65-річна Бріжит Макрон обрала кросівки від бренду Louis Vuitton. Ця пара недоступна для покупки, проте схожі кросівки продаються за ціною у 635 фунтів стерлінгів.

Доповнила свій образ перша леді суворим сірим костюмом і сонцезахисними окулярами.

Читайте також: Бабуся? Мадонну не впізнали фанати

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162123
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз