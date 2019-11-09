Дружина Комарова вразила публіку ефектним образом

Юна дружина знаменитого українського телемандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко доводиться нелегко через тривалі експедиції чоловіка. Однак зараз же дівчина повернулася до роботи й іноді вибирається на світські заходи, де вражає публіку приголомшливими нарядами.

Днями Олександра Кучеренко відвідала урочисту церемонію нагородження премії ELLE STYLE AWARDS 2019 і поділилася на своїй сторінці в Instagram знімками зі заходу.

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Для виходу у світ красуня вибрала ефектний блискучий сріблястий комбінезон з розширеними штанинами. Пікантний виріз у районі декольте вигідно підкреслив апетитні форми моделі. Довершила образ Саша туфлями на підборах, а волосся вклала у високий хвіст. Кучеренко прийняла звабливу позу, пронизливо дивлячись у камеру.

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