Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Дружина іспанського футболіста показала надвідверте фото (18+)

  • 433
Модель Малена Коста - фото 1
Модель Малена Коста / instagram

Іспанська модель Малена Коста, яка є дружиною відомого футболіста "Райо Вальєкано" Маріо Суареса, знялася у відвертій фотосесії.

На своїй сторінці Instagram дівчина опублікувала свій знімок, на якому вона зображена абсолютно голою.

І ще: Українська супермодель пройшлася подіумом у Києві з оголеними грудьми (18+)

Підписники іспанської моделі не залишилися байдужими. У коментарях до фото фанати засипали красуню компліментами: "Божественна", "Брутально", "Ефектна".

Читайте також: Американська супермодель повністю оголилася для відомого глянцю (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31326
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз