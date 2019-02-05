Дружина іспанського футболіста показала надвідверте фото (18+)

Іспанська модель Малена Коста, яка є дружиною відомого футболіста "Райо Вальєкано" Маріо Суареса, знялася у відвертій фотосесії.

На своїй сторінці Instagram дівчина опублікувала свій знімок, на якому вона зображена абсолютно голою.

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Підписники іспанської моделі не залишилися байдужими. У коментарях до фото фанати засипали красуню компліментами: "Божественна", "Брутально", "Ефектна".

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