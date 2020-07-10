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Дружина футболіста Шахтаря поскаржилася на расизм в Україні

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Дентіньо - фото 1
Дентіньо / instagram

Дружина футболіста Шахтар нападника Дентіньо в інтерв'ю Yahoo поділилася переживаннями з приводу расизму в Україні.

Водночас жінка зізналася, що їй подобається жити в нашій країні.

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Бразильський футболіст українського Шахтаря з дружиною і трьома дітьми живе в Україні вже майже десять років. За цей час вони не раз стикалися з расизмом і нетерпимістю, але не розстроюються, а знають, як за себе постояти. За словами моделі, сам спортсмен і їх діти страждають від дискримінації, з якою стикаються в повсякденному житті.

"Тут багато упереджень проти темношкірих і геїв", – зазначила Соуза. Вона також розповіла про інцидент у школі своїх дочок, там ровесниці задирали дівчаток, але мама розібралася зі всім цим, і більше це не повторювалося.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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