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Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі

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Анастасія - фото 1
Анастасія / obozrevatel

Дівчина Дениса Попова, українського футболіста, хизується світлинами з відпочинку. Шанувальники у захваті!

Обраниця українського футболіста, захисника київського футбольного клубу Динамо Дениса Попова Анастасія зваблює фанатів фото в купальниках на своїй сторінці в Instagram.

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Денис Попов дебютував у складі київського Динамо в чемпіонаті України U-19 13 березня 2016 року в виїзному поєдинку проти донецького Шахтаря, який увінчався розгромом суперників 4:1.

Перший гол за біло-синіх в юніорській першості країни Попов забив 19 квітня 2016 року в домашній грі з донецьким Олімпіком (3:1). Прем'єрну гру в турнірах під егідою УЄФА провів за збірну України (U-17) 26 жовтня 2015 року в відбірковому матчі чемпіонату Європи проти Молдови (1:1).

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383632

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383633

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383634

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383635

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383636

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383637

Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі - фото 383638

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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