Дружина Джорджа Клуні підтримуватиме українців, які постраждали від воєнних злочинів

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні Амаль займеться юридичною підтримкою українців. Мовиться про тих, хто постраждав від воєнних злочинів, які скоює Росія та її найманці.

Амаль Клуні, котра є юристкою, долучилася до міжнародної правової групи Legal Task Force. Вона, власне, займатиметься вирішенням проблем українців, пов'язаних зі злочинними діями Росії, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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Вона безоплатно консультуватиме постраждалих. Також Амаль Клуні допомагатиме їм із представництвом інтересів у суді.

Ми вдячні цій потужній групі за надання підтримки Україні. Її допомога та рекомендації будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави, – наголосила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Також до робочої групи долучилися й інші світові юристи, які займаються правами людини. Серед них Королівський радник Річард Гермер, Філіпп Вебб, очільниця інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів Баронеса Хелена Кеннеді та інші.

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