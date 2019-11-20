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Дружба дівчинки з драконом: різдвяний ролик, який створює святковий настрій
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Мережа британських універмагів John Lewis представила свій новий різдвяний ролик. Він розповідає історію рудоволосої дівчинки та її кращого друга – запального дракончика Едгара, який легко збуджується і дихає вогнем у найбільш невідповідний момент. Це відео зробить ваш настрій святковим!
За сюжетом дівчинка та Едгар живуть у невеликому селі, яке саме готується до різдвяних свят.
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Дракончик через свої неконтрольовані спалахи вогню примудрився спалити ялинку та ховався від мешканців, боячись їхнього засудження, але мудра дівчинка знайшла спосіб їх примирити, і допомогло їй у цьому, звичайно ж, Різдво.
Нагадаємо, торік у ролику "Хлопчик і піаніно" John Lewis показали, яку роль піаніно зіграло в житті Елтона Джона, а в позаминулому році різдвяну рекламу зняв автор "Вічного сяйва чистого розуму" Мішель Гондрі.
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