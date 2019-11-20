Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Дружба дівчинки з драконом: різдвяний ролик, який створює святковий настрій

  • 39
Ця парочка зробить ваш вечір казковим - фото 1
Ця парочка зробить ваш вечір казковим

Мережа британських універмагів John Lewis представила свій новий різдвяний ролик. Він розповідає історію рудоволосої дівчинки та її кращого друга – запального дракончика Едгара, який легко збуджується і дихає вогнем у найбільш невідповідний момент. Це відео зробить ваш настрій святковим!

За сюжетом дівчинка та Едгар живуть у невеликому селі, яке саме готується до різдвяних свят.

Дивіться також: Маколей Калкін з'явився у новій різдвяній рекламі: епічне відео

Дракончик через свої неконтрольовані спалахи вогню примудрився спалити ялинку та ховався від мешканців, боячись їхнього засудження, але мудра дівчинка знайшла спосіб їх примирити, і допомогло їй у цьому, звичайно ж, Різдво.

Нагадаємо, торік у ролику "Хлопчик і піаніно" John Lewis показали, яку роль піаніно зіграло в житті Елтона Джона, а в позаминулому році різдвяну рекламу зняв автор "Вічного сяйва чистого розуму" Мішель Гондрі.

Пропонуємо нагадати собі і ці ролики:

Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Джерело: Buro247
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
  • 15 листопада, 19:00
  • 19729
ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
  • 18 листопада, 14:15
  • 965
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1895239
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне