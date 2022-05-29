Другий воєнний випуск Playboy Ukraine присвятили мистецтву

Редакція Playboy Ukraine продовжує роботу і вже випустила другий номер під час війни, яку розв'язала росія на території України. Вторговані кошти перекажуть на гуманітарну та медичну допомогу.

Кураторкою цього випуску стала художниця Оля Штейн. У артномері зібрали роботи 75 українських митців, які продовжують творити під час війни. Редакція Playboy зазначає, що можливий цикл таких мистецьких випусків, адже доробок українських творців дуже великий.

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Кураторка Оля Штейн зараз перебуває за межами України, проте у планах є повернення додому й спільна виставка Playboy-Art. На цій виставці усі роботи художників й скульпторів покажуть наживо загалу.

"Чи можливе мистецтво під час війни? Як з'ясувалося, це один з інструментів, що допомагає зафіксувати буремний, жахливий період до найменших дрібниць. Згуртуватися навколо своєї культури. Висвітлювати її цінності. Від культури ж мистецтво відрізняється тим, що не відтворює одні й ті самі форми, а відмовляється від усталеного, торуючи свій шлях. Важко уявити, що можна творити у воєнний час, але, виявляється, ще й як можна. З подвоєною наснагою, з бажанням показати всьому світу свій внесок у вітчизняне мистецтво", – прокоментували у Playboy.

Сам номер поки доступний в електронному варіанті, а друковану версію журналу надішлють після перемоги.

Журнал можна придбати за суму від 10 до 200 євро. Це буде ваш благодійний внесок, який скерують на гуманітарну допомогу та забезпечення лікарень.

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