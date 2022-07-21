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"Друга Ріка" зіграє благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів

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"Друга Ріка" зіграє благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів - фото 1

6 серпня у львівському клубі "Малевич" відомий український гурт "Друга Ріка" зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.

25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні відіграних концертів: ці титани української рок-музики співають душею. Їхня творчість не залишає байдужим нікого та дарує неповторні відчуття, а пісні знаходять місце в серці кожного.

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Після широкомасштабного військового вторгнення росії, музиканти скерували свою діяльність на допомогу країні – "Друга Ріка" дає благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ. Нещодавно колектив завершив благодійний тур "Хто, якщо не ми?", під час якого зібрали понад 3 млн гривень. На цьому колектив не зупиняється та продовжує допомагати своїй країні.

"Можливість давати концерти в містах, де не йдуть активні бойові дії, дається нашій країні непомірно високою ціною. Це життя і здоров'я наших солдатів ЗСУ. І якщо перше ми не можемо їм повернути, то за здоров'я мусимо боротися, і максимально докладати зусиль на відновлення поранених. Завдяки цьому концерту у військових госпіталях може з'явитися необхідне медичне обладнання, якого вкрай не вистачає нашим лікарям. Для нас за честь допомогти зібрати кошти на таку важливу справу", – прокоментував участь гурту у благодійному концерті фронтмен гурту Валерій Харчишин.

'Друга Ріка' зіграє благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів - фото 509898

6 серпня о 18:00 у львівському клубі "Малевич" музиканти зіграють найулюбленіші хіти та нову пісню "Чи ти почув", присвячену Маріуполю і всім містам, що зазнали руйнувань та скалічення доль людей від рук загарбника.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародний Гуманітарний Фонд, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.

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