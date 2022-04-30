Друга Ріка заспівали пісню "Ой, у лузі червона калина" навпроти посольства Росії у Ризі

Гурт Друга Ріка зараз перебуває у невеличкому європейському турі. Під час нього колектив не лише виступатиме для своїх шанувальників, а й збиратиме кошти на потреби України.

У мережі гурт виклав відео. На ньому хлопці з Другої Ріки виконують пісню "Ой, у лузі червона калина". Роблять вони це навпроти посольства Росії у Ризі.

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Там відбувся музичний перфоманс за участю активістів української діаспори та небайдужих латвійців, – написали хлопці у дописі.

Також колектив нагадав, що з 17:00 по 19:00 поруч із нічним клубом First Mir організують пункт збору медикаментів для лікарні Сєвєродонецька. Вона, нагадаємо, постраждала від ворожих обстрілів. Тож хлопці закликають долучитися кожного, хто зараз перебуває у Ризі та має можливість допомогти.

Слухайте, як гурт Друга Ріка виконує пісню "Ой, у лузі червона калина":

Нагадаємо графік гастрольного туру Другої Ріки "Хто, як не ми?":

30 квітня – 20:00 First Mir

1 травня – Таллінн (CATHOUSE);

4 травня – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 травня – Брно (Zoner BOBYHALL);

6 травня – Краків (KWADRAT).

Придбати квитки на виступ гурту Друга Ріка можна за цим посиланням. Не проґавте, якщо зараз перебуваєте у місті, в якому хлопці виступатимуть найближчими днями.

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