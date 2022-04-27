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Друга Ріка анонсувала благодійні концерти на підтримку Маріуполя: де вони відбудуться

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Друга Ріка оголосили невеличкий європейський тур - фото 1
Друга Ріка оголосили невеличкий європейський тур

Гурт Друга Ріка оголосив про невеличке європейське турне. Під час нього колектив дасть кілька концертів і збиратиме гроші на допомогу Маріуполя. Розповідаємо, коли та де можна буде послухати хлопців наживо.

Перший концерт, розповідають хлопці з Другої Ріки, вони дадуть у Вільнюсі, Литві. А сам європейський тур отримав назву "Хто, як не ми?".

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Чекаємо всіх шанувальників нашої творчості в залі Vakaris Vilnius. Для вас пролунають улюблені хіти та нова пісня "Маріуполь". Усі кошти, отримані з виступів, підуть на підтримку постраждалих і тактичну амуніцію для армії, – кажуть хлопці.

Придбати квитки на концерти можна за цим посиланням.

Також концерти Другої Ріки відбудуться

  • 30 квітня у Ризі, FIRST MIR
  • 1 травня у Таллінні, CATHOUSE
  • 4 травня у Празі, Retro Music Hall
  • 5 травня у Брно, Zoner BobyHall

У колективі наголошують, що не покидають Україну в ці важкі для неї часи. Хлопці просто використовують можливість провести концерти у Чехії та країнах Балтії, щоб зібрати фінансову допомогу на підтримку нашої країни. Гурт має дозвіл на одноразовий гурт, а також зобов'язання на гарантоване повернення після виступів.

Якщо не можете відвідати концерт – допоможіть за цими реквізитами:

PayPal: lukaua@yahoo.com

Для українських карток:

Установа банку – ПриватБанк
МФО банку – 305299
Отримувач платежу – ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
IBAN – UA213052990000026203893340711
Рахунок отримувача – 26203893340711
Валюта картки – UAH
РНОКПП отримувача – 2596502196

Номер картки Приватбанк: 5363542013946513
Номер картки Монобанк: 5375411413432829

Якщо можете відвідати концерт хлопців – не пропустіть такої нагоди. Якщо ж ні – слухайте їхню музику та донатьте на допомогу української армії!

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