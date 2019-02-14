Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Друг Дженніфер Еністон опублікував у мережі гарячі фото акторки

  • 144
Дженніфер Еністон з друзями - фото 1
Дженніфер Еністон з друзями / instagram

Друг і зірковий стиліст відомої американської актриси Дженніфер Еністон Кріс Макміллан оприлюднив серію відвертих фото зірки. Знімки чоловік показав на своїй сторінці в Instagram.

Три дні тому актриса Дженніфер Еністон відсвяткувала свій день народження. Варто відзначити, що безліч зірок і друзів привітали знаменитість зі святом, в тому числі, і її друг Кріс Макміллан.

І ще: Звабливий образ Beyonce з глибоким декольте вразив фанатів (18+)

Чоловік опублікував чимало відвертих знімків Дженніфер, де та позує досить в розкутих образах. "З днем ​​народження, Джен! Мій друг, моє натхнення, мій учитель. Люблю цю дівчинку", – підписав одне із фото стиліст.

Читайте також: Вдалий ракурс: ангел Victoria's Secret похизувалась сідницями (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
  • 13 лютого, 12:13
  • 885
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210941
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз