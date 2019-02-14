Друг Дженніфер Еністон опублікував у мережі гарячі фото акторки

Друг і зірковий стиліст відомої американської актриси Дженніфер Еністон Кріс Макміллан оприлюднив серію відвертих фото зірки. Знімки чоловік показав на своїй сторінці в Instagram.

Три дні тому актриса Дженніфер Еністон відсвяткувала свій день народження. Варто відзначити, що безліч зірок і друзів привітали знаменитість зі святом, в тому числі, і її друг Кріс Макміллан.

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Чоловік опублікував чимало відвертих знімків Дженніфер, де та позує досить в розкутих образах. "З днем ​​народження, Джен! Мій друг, моє натхнення, мій учитель. Люблю цю дівчинку", – підписав одне із фото стиліст.

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