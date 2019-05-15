Представлено унікальний смартфон Motorola One Vision

Компанія Motorola після низки витоків офіційно представила новий смартфон One Vision. Це модель середнього рівня, що отримала низку цікавих особливостей. Серед них – екран з нестандартним співвідношенням сторін 21: 9 і отвором під фронтальну камеру та процесор від Samsung.

Motorola One Vision зустрічає користувача витягнутим 6,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 21: 9. Завдяки такому формату на екрані має відображатися більше контенту в браузері і соціальних мережах. Замість традиційних вирізів для фронтальної камери з роздільною здатністю 25 Мп було зроблено невеликий круглий отвір у верхньому лівому кутку.

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На зворотному боці розташувалися сканер відбитків пальців у поглибленні з логотипом Motorola та подвійна основна камера в кутку. Вона складається з 48-мегапіксельного сенсора Samsung з підтримкою технології Quad-Bayer для зйомки в 12-мегапіксельному режимі при недостатньому освітленні та додаткового 5-мегапіксельного датчика глибини для розмиття фону в портретному режимі. Для поліпшення якості фото використовуються функції штучного інтелекту та спеціальний режим нічної зйомки. Важливо відзначити, що основна камера має систему оптичної стабілізації зображення для компенсації тремтіння рук.

Motorola One Vision працює на базі процесора Exynos 9609 від Samsung. Це чипсет середнього класу з чотирма продуктивними ядрами Cortex-A73 (2,2 ГГц) і чотирма енергоефективними Cortex-A55 (1,7 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті складає 4 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 ГБ з можливістю розширення картами microSD.

За автономність відповідає акумулятор на 3500 мАг, який підтримує фірмову технологію швидкої зарядки TurboPower потужністю 15 Вт.

Motorola One Vision працює під управлінням операційної системи Android Pie без надбудов від виробника і випускається в рамках програми Android One. Це означає, що він отримає два великих оновлення Android і щомісячні патчі безпеки протягом наступних трьох років.

Новинка доступна в синьому і мідному кольорах за ціною € 300/$ 335 в залежності від регіону.

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