"Дрищ, анорексія": модель Дар'я Хлистун показала фігуру через 9 місяців після пологів

Дружина героя 10 сезону шоу Холостяк Макса Михайлюка, показала, як схудла після перших пологів. На фото дівчину не впізнати!

В інстаграмі Хлистун опублікувала знімок, зроблений під час вагітності, і через рік після.

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На першому фото модель позує з великим животом, у чорній білизні та розстебнутих світло-блакитних джинсах. Друге фото зроблено нещодавно: на ньому Хлистун позує у дзеркалі в номері готелю, демонструючи тонку талію та худі стегна. На знімку модель одягнена в чорний комбінезон, що облягає, який підкреслює її фігуру.

"Через рік, 2022. Так-так, жахливо, дрищ, анорексія", – підписала сторіс молода мама. У 2021 році красуня вперше стала мамою, дівчинка з'явилася на світ 27 квітня.

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