Дрифт нового Subaru BRZ спантеличив мережу

Компанія Subaru продовжує підігрівати інтерес до другого покоління спорткара BRZ, дебют якого відбудеться 18 листопада. Цього разу марка випустила відеоролик, який трохи спантеличив шанувальників.

У представленому відео новий Subaru BRZ входить у кероване занесення на мальовничій гірській трасі. Однак момент дрифту знятий крупним планом, що фокусується на двох лівих колесах моделі. Задумано так чи ні, але під час перегляду складається враження, що заднє колесо спорткара повернуто всередину.

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Можливо, японська компанія спеціально показала керований занос в такому ракурсі, щоб ввести всіх в оману. Адже нове покоління BRZ збереже своє компонування і задній привід, а також буде побудоване на платформі TNGA. Імовірність того, що японський спорткар отримає підрулюючі задні колеса вкрай мала.

Очікується, що оновлений Subaru BRZ буде доступний з 2,4-літровим атмосферником потужністю 220 кінських сил, а також з 264-сильним турбованим опозитником. У парі з агрегатами запропонують 6-ступінчасту "механіку", а також автоматичну коробку передач.

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