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Драко Малфой хоче зібрати разом зірок з Гаррі Поттера на 19 річницю виходу першого фільму

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Том Фелтон - фото 1
Том Фелтон / instagram

Актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя, планує влаштувати возз'єднання акторів з Гаррі Поттера з нагоди 19-ї річниці виходу першого фільму про пригоди чарівника.

"Днями я бачився з близнюками Візлі. Ми пішли трохи пограти в гольф. Ще я завжди підтримую зв'язок з іншими хлопцями у WhatsApp. І це добре, тому що 14 листопада виповнюється 19 років і я планую влаштувати онлайн-свято, а зараз намагаюся знову зібрати всіх разом", – розповів Фелтон.

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Актор не став ділитися подробицями про майбутній захід: невідомо, хто приєднається до онлайн-зустрічі, а також на якій цифровій платформі відбудеться свято.

Зате Фелтон поділився думками про свого персонажа Драко, зазначивши, що він дуже багатошаровий герой. "Він чудовий. А ще йому правда потрібні обійми. Я думаю, можливо, люди шкодують його, йому потрібно трохи тепла", – додав актор.

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Джерело: etonline
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