Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття

Культовий бренд взуття Dr. Martens запустив спеціальний проєкт 1460 Remastered project на честь 60-річчя популярної моделі черевиків 1460, в рамках якого щомісяця випускають пару, переосмислену запрошеним дизайнером.

На цей раз над черевиками попрацювала марка колекційних іграшок Medicom Toy. У спільній колекції вийшла фактурна пара, прикрашена з боків вишитим символом @. До кожної пари додаються змінні шнурівки в червоному і синьому кольорах. Завдяки флісовій підкладці взуття підійде на холодну погоду.

І ще: Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси

Крім власне взуття, у спільну колекцію увійшли колекційні фігурки ведмедів з серії Be @ rbrick – найвпізнаванішої лінії Medicom Toy. Вся спільна колекція надійде в продаж 31 жовтня на сайті Dr. Martens.

Читайте також: З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото