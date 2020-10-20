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Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття

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Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття - фото 1

Культовий бренд взуття Dr. Martens запустив спеціальний проєкт 1460 Remastered project на честь 60-річчя популярної моделі черевиків 1460, в рамках якого щомісяця випускають пару, переосмислену запрошеним дизайнером.

На цей раз над черевиками попрацювала марка колекційних іграшок Medicom Toy. У спільній колекції вийшла фактурна пара, прикрашена з боків вишитим символом @. До кожної пари додаються змінні шнурівки в червоному і синьому кольорах. Завдяки флісовій підкладці взуття підійде на холодну погоду.

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Крім власне взуття, у спільну колекцію увійшли колекційні фігурки ведмедів з серії Be @ rbrick – найвпізнаванішої лінії Medicom Toy. Вся спільна колекція надійде в продаж 31 жовтня на сайті Dr. Martens.

Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття - фото 431050

Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття - фото 431052

Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття - фото 431053

Dr. Martens і марка колекційних іграшок випустили спільну колекцію взуття - фото 431051

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