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Дозволений раніше серіал Свати знову заборонили в Україні
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Представники медіахолдингу 1+1 media обурені відмовою Державного агентства України з питань кіно у відновленні прокатного посвідчення на серіал Свати. Раніше постанови про заборону серіалу були визнані протиправними.
Так, Держкіно знову відмовило медіахолдингу у видачі прокатного посвідчення на показ другого сезону серіалу.
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За даними групи 1+1 media, експерти Держкіно не пояснили свою позицію. "Ми запросили у Держкіно письмові картки експертів з мотивами голосування – нам обіцяли їх надати", – підкреслила директор юридичного департаменту компанії Тетяна Смирнова.
У холдингу відзначили, що таке рішення є політично мотивованим. "Нам як і раніше незрозуміло, чому об'єктом публічних нападок став український продукт", – йдеться в повідомленні.
Також представники 1+1 media додали, що експертів Держкіно намагаються використовувати для передвиборчої маніпуляції. "Нам очевидно, що зараз і продукт, і телеканал 1+1, і найголовніше – експертів – намагаються використовувати як політичний інструмент для передвиборної маніпуляції з однією метою – пройти до парламенту", – написали на сайті.
У листопаді 2017 року Держкіно також заборонило показ телесеріалу Свати, а СБУ заборонила в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову, який виконав в серіалі головну роль.
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