У мережі показали, як Крим "підготували" до курортного сезону

Подивіться, як сьогодні виглядають деякі місця Криму. Ці знімки зроблені в Саках, Євпаторії та Севастополі.

У мережі з'явилися гнітючі фото з окупованого Росією Криму, який "підготували" до пляжного сезону.

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Знімки зібрала блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. На знімках показали ситуацію в різних містах півострова. "Сакське узбережжя до курортного сезону готове", – йдеться у підписі до фото з пансіонату Парус. В Євпаторії у цей час затопило дороги, а в Севастополі закрили проїзд до популярного пляжу.

"Зараз закрився пляж у Херсонеського маяка, при Україні можна було на машині заїжджати прямо до пляжу", – поскаржилися в мережі.

Севастополь

"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу"-экстремисты шатают лодку стабильности гавани pic.twitter.com/lgoFic9o5C — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 червня 2019 р.

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