Дожилися: ЦРУ зареєструвалося в Instagram

Центральне розвідувальне управління США зареєструвало офіційний акаунт у соціальній мережі Instagram. Зі слів спікера ЦРУ Челсі Робінсон: "зареєструватися в Instagram – це ще один спосіб розповісти історії про ЦРУ та вербувати талановитих американців, щоб вони до нас долучалися".

У цьому акаунті ми даємо можливість поглянути на життя агентства, але не обіцяємо селфі з секретних локацій. Ми хочемо підігріти цікавість користувачів мережі з приводу глобальної місії ЦРУ, яка відправляє нас у місця, куди інші потрапити не можуть, і заставляє робити те, що іншим не під силу.

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На першому фото, опублікованому в офіційному акаунті ЦРУ, багато цікавого: сіра перука, карта Ірану та Росії, блокнот з написом "Ми ділимося тим, чим можемо, і захищаємо те, що повинні", а також старий бейдж нинішнього директора агентства Джини Хаспел, виданий у 1985 році.

"Я шпигую своїм маленьким оком", – написано у підписі до першої публікації.

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