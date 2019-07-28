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Дозаправку винищувача над океаном зняли на відео
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У мережі показали на відео дозаправку винищувача F-35B Lightning II над Атлантичним океаном. Ролик з'явився на сторінці 207 ескадрильї Королівських Військово-повітряних сил Великобританії в Twitter.
На відео показаний момент дозаправки винищувача п'ятого покоління F-35B Lightning II за допомогою літака A330 MRTT – Multi Role Tanker Transport. Дозаправка відбулася над Атлантичним океаном.
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Трансатлантичний переліт з авіабази в американській Південній Кароліні на базу у східній Англії зробили шість F-35B. Переліт зайняв близько 14 годин, а кожен літак дозаправлявся по вісім разів.
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