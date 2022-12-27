"Довели!": Ніна Матвієнко розповіла, як сповідалась через матюки

Відома українська співачка Ніна Матвієнко у багатьох асоціюється потужною та ніжною особистістю з неймовірним голосом. Але й вона інколи може лаятись, за що потім кається.

75-річна українська співачка та акторка Ніна Матвієнко зізналась, що також може інколи вживати нецензурну лексику. Війна в Україні серйозно позначилась на житті зірки, як і на усіх українцях, тож через стрес Матвієнко почала матюкатись. Таким несподіваним фактом відома співачка поділилась у програмі "Тихий вечір".

І ще: KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп



"Падло" кажу. На москалів, звичайно, на орків кажу "падлюки, падли". Але я ходила каятися – матюкнулася пару разів, але пішла покаялася. Батюшка дуже сміявся, він не вірив, що я можу таке казать. Так довели ж, правда? Довели! Я їм сказала. Ну, інколи дулі показую, – пояснила народна артистка, голос якої може впізнати майже кожен.

Під час війни Матвієнко стикнулась зі значним стресом, томущемливі відео з українськими захисниками часто доводять її до сліз.

Якщо тільки бачу солдатів із котиками, собачками, плачу. Вони такі діти, правда ж, діти? Хочуть щось прикласти до серця, щось тепленьке. Ріднесенькі такі стають, як мої. Плачу від щастя. Якщо читаю інше – "загинув" – шкода, що вони такі молоді, красиві... Молитва рятує ще. Але просто впадати в відчай жінкам не можна, ні дівчатам, ні жінкам. Ми – тил для наших хлопців, – підкреслила співачка.

Читайте також: За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят