Burger King почав святкувати Різдво в липні, аби якомога швидше закінчити 2020 рік

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила відсвяткувати Різдво у липні. Причина проста та дуже логічна: непростий 2020 рік "уже пора закінчувати". З цієї нагоди випустили ролик, прикрасили один із закладів і перетворили свої профілі у соцмережах і додаток.

Вийшло дуже і дуже мило, а ми тепер нахабно наспівуємо у редакції "Jingle Bells".

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На сайті є тематичні різдвяні пропозиції

2020 рік – рік, повний випробувань. І ми робимо нашу роботу, щоб закінчити його раніше, – зазначає Burger King в ролику.

Мережа ресторанів запропонувала людям висловитися щодо 2020 року. Всі говорять, що вже втомилися від того, що відбувається.

"Цей рік повинен закінчитися. 2020 рік – нічого хорошого", – прокоментував один з героїв відео. Ідея розпочати святкувати Різдво у липні всім учасникам здається відмінною.

Один зі своїх закладів Burger King прикрасив різдвяними вінками і вогнями. Компанія також додала трохи елементів свята у соцмережі. Частина кампанії – акція для відвідувачів: вони можуть поєднувати деякі позиції ресторанів у комбо за $ 5.

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