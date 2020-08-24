Досягнуто рекордної швидкості інтернету: всі фільми на Netflix завантажуються за секунду

Дослідники з Великобританії представили проєкт найшвидшого інтернету у світі – його швидкість 178 Тбіт/с. Таке з'єднання дозволяє завантажити всі серіали та фільми на Netflix за секунду.

Щоб досягти такої шаленої швидкості, інженери застосували ширший діапазон довжин хвиль і посилену технологію збільшення сигналу. Попередній рекорд найшвидшого інтернету було зафіксовано в Австралії – 44,2 Тбіт/с. Британські вчені зробили з'єднання у чотири рази швидше.

І ще: Instagram представив неоднозначну функцію, яка розлютила користувачів

Але все це поки експериментально, технологія найближчим часом не буде використовуватися в комерційних цілях. Для цього потрібно провести ще кілька випробувань і продумати багато додаткових деталей.

Читайте також: Facebook відмовляється від звичного дизайну назавжди