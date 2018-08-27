Досягнення медреформи: на скільки зросла зарплата лікарів

В Україні завдяки медичній реформі заробітна плата лікарів, з якими пацієнти підписали декларації, значно зросла.

"Лікарі по всій Україні продовжують підписувати декларації зі своїми пацієнтами, відповідно їхня зарплата зростає", – пише прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook. При цьому глава уряду наводить кілька прикладів.

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За словами Гройсмана, на Харківщині у державному медичному закладі лікар отримував заробітну плату у розмірі 9752 гривень до підписання декларацій. Зараз зарплата становить 14160 гривень – це після укладання 1600 договорів з пацієнтами.

Яскравий приклад є і на Львівщині, де зараз лікар отримує 15700 гривень (після підписання 1800 декларацій). А до цього заплата медпрацівників становила 5500 гривень.

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