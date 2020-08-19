Ці поширені звички не приносять користі здоров'ю печінки

Медики попереджають, що печінці може шкодити не тільки зловживання алкоголем, а й нешкідливі, на перший погляд, дії – наприклад, вживання солодкого, фастфуду або прийом вітамінів.

Існує мінімум п'ять нешкідливих звичок, які шкодять печінці, не маючи ніякого відношення до алкоголізму. Так, здоров'ям цього органу ризикують любителі солодкого, ті, хто поглинають різноманітні десерти та ласощі у великій кількості.

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Ця звичка підвищує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, яка є однією з причин її цирозу і раку. Найбільше, за словами лікарів, ризикують люди, які щодня споживають 1000 кілокалорій у вигляді солодощів. Ще одна звичка – це використання полівітамінів, особливо вітаміни "для зміцнення імунітету". Фахівці підкреслюють, що передозування вітамінними компонентами може бути вкрай небезпечною – наприклад, надлишок вітаміну А провокує розвиток цирозу.

Також лікарі закликають стежити за вагою. Відсутність контролю маси тіла, особливо розміру талії, спокійне відношення до її збільшення погано позначається на гормональному балансі організму, що ускладнює і роботу печінки.

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