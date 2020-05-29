Citroen представив нову яскраву версію кросовера С3 Aircross

Бренд Citroen продовжує 4-річну історію співпраці з компанією Rip Curl і представляє нову версію кросовера C3 Aircross Rip Curl.

Компактний кросовер C3 Aircross завдяки своїй нетривіальній зовнішності і широким можливостям персоналізації знайшов безліч шанувальників.

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Цікаво, що близько 60% європейців вибрали модель в максимальній комплектації Shine, кожен четвертий замовив двобарвне забарвлення кузова, а кожен п'ятий різноманітні пакети обробки Color Pack. Ще більше підкреслити індивідуальність пропонує новинка, створена у співпраці з брендом Rip Curl.

C3 Aircross Rip Curl розроблений на основі комплектації Shine. Стійки кузова отримали чорну глянсову обробку, а бампери прикрасили сріблясті захисні вставки. Для новинки пропонують нові легкосплавні 16-дюймові колісні диски Matrix і двоколірне забарвлення кузова з чорним дахом. Особливий шарм моделі надає ексклюзивний декор Rip Curl Anodised Ocher Color, що включає кольорові окантовки фар, корпуси дзеркал і ковпачки на колісних дисках.

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