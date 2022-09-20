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Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX

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Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX - фото 1

Сьогодні, 20 вересня, – перший день роботи McDonald's у Києві. Щоправда, заклади відкрили лише на Лівому березі, а тому винахідливі кияни почали пропонувати послуги з доставки бургерів в інші частини не лише столиці, а й України.

Так, на OLX уже з'явилися оголошення, в яких пропонують доставити будь-які страви з McDonald's як на Правий берег Києва, так і в інші регіони України. Але, звісно ж, є певні умови.

До слова: У мережу злили оновлене меню McDonald's: усі страви стануть дорожчими

Біля McDonald's на Позняках вже помічені перекупи. Вони приходять зі своїми кур'єрами Glovo і потім на OLX перепродують бургери, – йдеться у мережі.

Доставка фастфуду на Правий берег столиці обійдеться приблизно у 150-200 гривень. Є також пропозиції і за 100 гривень, однак в такому випадку потрібно зробити повну передплату замовлення.

Деякі перекупи пішли ще далі і пропонують відправити улюблені бургери, сендвічі, роли чи картоплю-фрі до іншого регіону України за допомогою експрес-доставки від Нової пошти.

Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX - фото 513348

Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX - фото 513349

Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX - фото 513350

Доставка McDonald's на Правий берег: кияни почали перепродавати фастфуд через OLX - фото 513351

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