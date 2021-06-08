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Достатньо заглянути людині в очі, щоб виявити її рівень інтелекту: цікаве дослідження
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Науковці провели дослідження та виявили: чим ширші зіниці в людини, тим вищий її інтелект. Зв'язок можна пояснити тим, що діаметр зіниці – показник активності області мозку під назвою блакитна пляма.
Власне, у ній вивільняється норадреналін, який як нейромедіатор регулює процеси сприйняття, уваги, навчання та пам'яті. До таких висновків прийшли вчені з Технологічного інституту Джорджії під час дослідження за участю 500 добровольців у віці від 18 до 35 років, пише Scientific American.
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Спочатку вчені за допомогою айтрекера зафіксували, як зіниці добровольців відбивають світло. Так вирахували їх розмір у стані спокою.
Після цього волонтери пройшли когнітивні тести для визначення рівня рухомого інтелекту. Це здатність аналізувати, логічно мислити та вирішувати завдання за межами попереднього досвіду.
Також учених цікавило вміння добровольців концентруватися на завданні, не відволікаючись на перешкоди. Наприклад, їм запропонували запам'ятати букви, які на кілька секунд з'являлися на екрані, поки у протилежному кутку мерехтіла велика зірочка.
У тих, хто отримав за тест найвищі бали, зіниці були ширші, ніж в інших. Також вчені виявили негативну залежність між розміром зіниці та віком: у старших добровольців вони були звужені.
Коли дослідники стандартизували дані за віком, зв'язок між діаметром зіниці та рівнем рухомого інтелекту зберігся.
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