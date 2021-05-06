Дослідження показало, коли у вас вищі шанси отримати позику у банку

Виявляється, є певні години, коли значно легше отримати кредит. Тож дізнайтеся, коли до банку краще навіть близько не підходити, якщо ви плануєте отримати позику.

Шанси на схвалення кредиту або реструктуризацію боргу мінімальні з 11 до 14 годин, а також після 17:00. До такого висновку прийшли вчені з Кембриджу, проаналізувавши 26,5 тисячі рішень 30 співробітників великого банку, пише Phys.org.

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Що стосується найбільш вдалого часу для клієнтів, то припадає він на проміжки з 8:00 до 11:00. Натомість несприятливий – з 13:00 до 14:00. У цей час, як правило, схвалюється найменше заявок. Причому не з об'єктивних причин.

Результати дослідження можна пояснити втомою від прийняття рішень (decision fatigue), яку до середини дня починають відчувати менеджери. Вона призводить до того, що співробітники банку вибирають найбільш безпечний і простий варіант відповіді на заявку. Мовиться про відмову.



Несприятливі години пов'язують з втомою від прийняття рішень / Фото Unsplash

Після обіду та відпочинку менеджери знову готові аналізувати дані та приймати зважені рішення. Ближче до кінця робочого дня втома повертається. Усе просто.

Висновки учених базуються на рішеннях менеджерів, які починали працювати о 8: 00 – 10:00 та закінчували о 18:00 з перервами на обід між 13:00 і 15:00. Якби у співробітників був гнучкіший графік, банк міг додатково заробити на кредитних продуктах пів мільйона доларів.

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