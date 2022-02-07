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Дослідження показало, хто є "інфлюенсером" серед тварин у Північній та Південній Америці

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Дослідження показало, хто є "інфлюенсером" серед тварин у Північній та Південній Америці - фото 1

Учені назвали пуму найважливішою і найвпливовішою твариною в біосфері Північної та Південної Америк. Діяльність цих великих кішок впливає на 485 інших видів живих істот: від жуків-падальників до білоголових орланів.

Таких висновків науковці дійшли, проаналізувавши 162 роботи про пум, опубліковані з 1950 по 2020 рік, пише The Guardian. Виявилося, що в середньому ці хижаки залишають падальникам на двох материках 1,5 мільйона кілограмів м'яса на день. Тушами тварин, убитих пумами, живиться 281 вид.

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12 видів конкурують з пумами за здобич, а 203 види нею є. На життя 40 видів впливає страх перед пумами, і ще сім видів отримують вигоду з їхніх дій. Вчені кажуть, що коли когось пума вбиває, то діє як "інженер екосистеми".

Дослідники підкреслюють, що збереження пум є критично важливим, щоб підтримувати екосистемний баланс.

Дослідження показало, хто є 'інфлюенсером' серед тварин у Північній та Південній Америці - фото 495526

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