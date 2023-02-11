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Дослідження Mastercard виявило, скільки українців оплачують покупки за допомогою смартфону
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Популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла, йдеться в результатах.
Дослідженні від компанії Mastercard показало, що 51% українців оплачують покупки з допомогою смартфону.
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Cashless залишається сталою звичкою українців попри всі виклики повномасштабної війни, а популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла. Так, вже кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків протягом останнього року, що на 11 пунктів вище, ніж роком раніше" – йдеться в дослідженні.
Третина ж українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.
Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях:
- комунальні послуги – де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше
- ліки (61%)
- квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%)
- одяг та взуття (46%)
- проїзд у міському громадському транспорті (26%)
Попри всі виклики повномасштабної війни, український фінансовий фронт тримає стійкість, забезпечуючи безперебійну роботу платіжної інфраструктури та критично важливий доступ українців до фінансових послуг. Навіть за таких безпрецедентних обставин Україна стабільно залишається однією з передових країн з точки зору розвитку цифрових рішень, зокрема оплат цифровими картками" – зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.
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