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Дослідникик навчили штучний інтелект оживляти фігури з картин

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Оживлення фігурів з картин - фото 1
Оживлення фігурів з картин

Комп'ютер спочатку будує "карту" тіла, а потім створює по ній 3D-модель і анімує рухи.

Дослідники з Вашингтонського університету створили алгоритм для оживлення людей і персонажів на фотографіях, картинах чи плакатах. Героя можна змусити "вийти", сісти, вибігти або вистрибнути з зображення.

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На відміну від інших розробок, проект дослідників з Вашингтонського університету дозволяє створювати досить точні 3D-моделі. Крім того, технологія працює з доповненою реальністю: можна прийти в музей і змусити героя якоїсь картини вийти з неї, щоб розглянути в деталях.

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Джерело: grail.cs.washington
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