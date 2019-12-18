Дослідники з'ясували, чим корисний флірт на роботі

Легкий флірт з колегами може знизити рівень стресу на роботі, стверджує нове дослідження, яке було опубліковане в журналі Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Під час свого дослідження вчені відстежували "неагресивну соціальну сексуальну поведінку на робочому місці" і виявили, що взаємне легке загравання між співробітниками, яке не сприймається як принизливе, знижує рівень стресу і виступає свого роду буфером проти пов'язаних зі стресом робочої напруженості і безсоння.

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Вивчені ними типи кокетливої поведінки включали "скромні переглядання і компліменти щодо зовнішнього вигляду, і ці форми поведінки приносили користь". Про це розповіла доктор філософії, співавтор дослідження і доцент в Університеті штату Вашингтон Лія Шеппард.

Також вчені відзначили, що флірт не завжди пов'язаний з романтичним інтересом до колеги, а й може відбутися в умовах платонічних різностатевих відносин, а також між представниками однієї статі і різної сексуальної орієнтації.

"Наше дослідження показує, що, коли ми фліртуємо із задоволенням – задоволення є ключовим фактором – це призводить до накопичення того, що ми називаємо "психосоціальними ресурсами. В основному, – це почуття впливовості, почуття привабливості, відчуття залученості. Ці психосоціальні ресурси, у свою чергу, призводять до зниження рівня стресу", – говорить Шеппард.

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