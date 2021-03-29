Дослідники зрозуміли, як можна позбутися від помилкових спогадів

Учені з Німеччини та Великобританії вперше знайшли спосіб виправити помилкові автобіографічні спогади, не пошкодивши при цьому справжні.

Психологи залучили 52 учасники для дослідження дитячих спогадів. Батьки цих добровольців також співпрацювали з вченими – за спеціальною методикою вони вселили дітям два неправдивих спогади. Під час експерименту людей просили згадати події з дитинства. 40% учасників в результаті видали спогади, нав'язали батьки, за свої, пише EurekAlert.

І ще: Учені розповіли, як премії й усілякі бонуси впливають на співробітників

Позбутися від них науковці спробували двома способами. У першому випадку добровольцям нагадали, що розповідь про деякі події не завжди може бути заснована на особистому досвіді. Часто вона будується на фотографіях або словах членів сім'ї. Людей попросили проаналізувати джерело кожного спогаду.

Друга стратегія полягала в тому, щоб пояснити людям, що неодноразові прохання згадати про що-небудь призводять до помилкових спогадів.

Керівник дослідження Хартмут Бланка заявив, що підвищуючи обізнаність і провокуючи людей на критичне переосмислення спогадів, команді вдалося позбавити учасників від віри в неіснуючі факти їхньої біографії. Результати дослідження психологи вважають вкрай важливими, тому що в деяких випадках у помилкових спогадів можуть бути серйозні наслідки. Наприклад, вони можуть призвести до помилкових звинувачень в суді.

Читайте також: Як швидкість поїдання їжі впливає на тривалість вашого життя: цікаве дослідження