Дослідники знайшли спосіб зробити безалкогольне пиво таким же смачним, як і справжнє

Науковці з Копенгагена заявили, що змогли створити безалкогольне пиво, яке смакує як і звичайне. Увесь секрет в особливому інгредієнті.

Як пише Futurity, виробники додали до безалкогольного пива монотерпеноїди, вироблені незвичайним способом. Їх варто вводити уже до готового напою.

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"Головне, чого не вистачає безалкогольному пиву – аромату та смаку хмелю. Спирт необхідний, щоб хміль передав пиву свій унікальний смак. Коли ви видаляєте алкоголь з пива, наприклад, нагріваючи його, ви також вбиваєте аромат", – розповів професор Копенгагенського університету Сотіріос Кампраніс.

Через багато років досліджень Кампраніс та його колеги знайшли спосіб виробляти невеликі молекули – монотерпеноїди, які і надають напою смаку хмелю. Допомогли пекарські дріжджі. їх перетворили на "мікрофабрики" з вирощування потрібних молекул.

"Це змінює правила гри для безалкогольного пива. У довгостроковій перспективі хочемо змінити пивоварну промисловість за допомогою нашого методу", – додав науковець.

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